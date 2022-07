La Roma tornerà allo Stadio Olimpico il prossimo 7 agosto per un’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Da lunedì sarà possibile acquistare i tagliandi per la ‘prima’ casalinga della nuova stagione in vendita libera mentre da subito è già disponibile la prelazione per chi ha sottoscritto un abbonamento.

Domenica 7 agosto ci vediamo all'Olimpico! 🏟️



🤝 Giocheremo in amichevole con lo Shakhtar Donestk. I biglietti sono in vendita da ora! 🎟️📲



Non vediamo l'ora di riabbracciarvi! 🤗#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2022