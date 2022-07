Dybala, domani sera la presentazione dell’argentino al Colosseo Quadrato. La conferenza stampa sarà invece alle 14.30 a Trigoria

Dal Portogallo a Roma: Paulo Dybala si è unito la settimana scorsa alla Romaraggiungendo direttamente la squadra nel ritiro portoghese, dove ha effettuato le visite mediche e si è allenato con il resto del gruppo senza scendere in campo nell’amichevole contro il Nizza.

Stando all’annuncio su Twitter di Luceverde Roma, servizio realizzato dal Comune di Roma e dall’ACI, domani sera, dalle 21.00, è in programma la cerimonia di presentazione dell’argentino al Colosseo Quadrato dell’Eur. Inoltre, Luceverde avverte i cittadini delle possibili difficoltà di circolazione e chiusure.

Anche Roma Mobilità aggiunge l’evento in agenda: “Martedì 26 luglio, dalle 21 alle 22,15, si svolgerà al Colosseo Quadrato dell’Eur la cerimonia di presentazione di Paulo Dybala che giocherà con la AS Roma dalla prossima stagione calcistica. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, entro le 13 del 26 luglio e sino a cessate esigenze della giornata è previsto la rimozione di tutti i veicoli in viale Pasteur, da viale dell’Urbanistica a piazza Quadrato della Concordia; piazza Quadrato della Concordia; viale della Civiltà del Lavoro, dal Quadrato della Concordia a piazzale Adenauer; tutto il perimetro esterno lato Palazzo Fendi. In caso di necessità, la Polizia Locale sarà pronta a interdire il transito dei veicoli su piazza Quadrato della Concordia; via della Civiltà del Lavoro; l’ultimo tratto di viale Pasteur, dal Quadrato della Concordia a piazzale Adenauer”.

Anche la Roma ha confermato tramite un tweet che martedì 26 luglio alle ore 21 ci sarà la presentazione della Joya al Palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come Colosseo Quadrato. “Pronti a dare il benvenuto a Paulo Dybala?”, il commento della società giallorossa.

📌 Martedì, ore 21:00, @FENDI headquarters, Palazzo della Civiltà Italiana.



💎 Pronti a dare il benvenuto a Paulo Dybala? 🟨🟥#ASRoma pic.twitter.com/riNT7fByW7 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 25, 2022

Manca sempre meno al Paulo Dybala Day. La giornata di domani, infatti, sarà interamente dedicata alla Joya: alle 14:30 si terrà a Trigoria la conferenza stampa dell’argentino, mentre alle 21 sarà ufficialmente presentato ai tifosi durante un evento organizzato al Colosseo Quadrato. L’attesa sta per terminare e sono attesi moltissimi tifosi pronti ad accogliere il neo acquisto della Roma.