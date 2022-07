Calciomercato Roma, pronta l’offerta per Dybala: 4 milioni a stagione più bonus legati alle presenze

23.15 – Paulo Dybala è ancora senza squadra e inevitabilmente è uno dei giocatori più ricercati in questa sessione. L’argentino non ha preso ancora una decisione definitiva e sta valutando le due possibilità più concrete, ovvero Roma e Napoli.

Il discorso del Napoli è legato al discorso dei diritti di immagine, che nel caso di Dybala valgono parecchio, e il Napoli vuole il 100% di essi. La Roma invece sta lavorando su una proposta d’ingaggio più bassa rispetto a quella richiesta. Entrambe le offerte al momento sono inferiori rispetto a quanto spera l’ex Juventus. All’inizio della settimana prossima bisognerà capire se il giocatore abbasserà le pretese o se uno dei due club alzerà l’offerta.

23.13 – Su Twitter, l’esperto di mercato Daniele Longo si esprime così sulla questione Dybala: “La Roma fa sul serio per Dybala: contatti continui anche se non c’è ancora accordo. Mou, chiave nella trattativa”.

La #Roma fa sul serio per #Dybala: contatti continui anche se non c'è ancora accordo. Mou, chiave nella trattativa



22.50 – Secondo l’edizione online del quotidiano sportivo, la priorità di Dybala è ancora l’Inter. Ora, però, l’argentino si aspetta un segnale concreto da parte del club nerazzurro e qualora questo non arrivasse entro la prossima settimana, allora inizierebbe a prendere in considerazione le ipotesi Roma e Napoli.

21.40 – La Roma si fa avanti per Dybala. Secondo quanto scrive il sito dedicato al calciomercato, il club giallorosso ha inviato una proposta ufficiale alla Joya da 6 milioni più bonus a stagione per 4 anni. Adesso spetta all’argentino valutarla e una risposta è attesa entro martedì prossimo. A questo punto, la Roma si trova in una posizione di vantaggio rispetto a Inter e Napoli, le altre principali contendenti per Dybala.

19.30 – Dopo le voci di mercato dei giorni passati, Paulo Dybala si avvicina sempre di più alla Roma. A rivelarlo è il giornalista di ‘Radio Radio’ Ilario Di Giovambattista, che si sbilancia in favore dell’approdo in giallorosso dell’ex attaccante della Juve.

Stando a quanto riferisce il noto speaker radiofonico, che cita come fonte un importante dirigente internazionale, sarebbe addirittura tutto pronto per l’annuncio ufficiale.

In attesa di capire il futuro di Nicolò Zaniolo, la Roma comincia a muoversi in maniera concreta per Paulo Dybala. Come riporta Jacopo Palizzi nel corso della trasmissione odierna sull’emtittente radiofonica, infatti, il club giallorosso starebbe per presentare una proposta da sottoporre all’ex Juventus: 4 milioni netti a stagione più bonus legati alle presenze. Questo perchè i Friedkin nutrono qualche dubbio riguardo alle condizioni fisiche del giocatore.

Fonte: Tele Radio Stereo