Calciomercato Roma, Mourinho vuole Wijnaldum: possibile prestito con diritto di riscatto a 20 milioni

Dopo Dybala, la Roma lavora anche per Georginio Wijnaldum, in uscita dal Paris Saint-Germain. Il giocatore piace molto a Mourinho, e come scrive il sito dedicato al mercato arriverebbe in prestito gratuito con la possibilità del diritto di riscatto a 20 milioni. Il nodo resta l’ingaggio da 9 milioni, ma il PSG sarebbe disposto a pagare metà dello stipendio pur di trovare una nuova sistemazione al giocatore: resterebbero 4,5 milioni d’ingaggio senza Decreto Crescita (essendo prestito annuale).

