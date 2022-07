Jordan Veretout, non è partito per la trasferta in Israele che vedrà la Romaimpegnata contro il Tottenham di Antonio Conte sabato 30 luglio alle 20.15. Secondo quanto riportato dal direttore editoriale di Radio Radio Ilario Di Giovambattista laJuventus avrebbe chiesto il francese alla Roma per avere un uomo più in centrocampo. La proposta dei bianconeri è quella del prestito oneroso.