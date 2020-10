UDINESE-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Santon a destra, Pellegrini a centrocampo con Veretout

Torna in campo la Roma, con l’obbligo dei 3 punti per cancellare lo “0” dalla casella vittorie. Alla Dacia Arena, contro l’Udinese, Paulo Fonseca conferma la formazione che ha pareggiato, ben impressionando, contro la Juventus. In attacco consolidato il tridente composto da Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. Partirà dal 1′ Santon, preferito a Bruno Peres.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese: Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

A disp.: Nicolas, Gasparini, Prodl, Molina, Zeegelaar, Ballarini, Battistella, Micin, Coulibaly, Palumbo, Nestorovski, Forestieri.

All. L. Gotti.

Roma: Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Olsen, Pau Lopez, Peres, Calafiori, Cristante, Villar, Diawara, Perez, Antonucci, Kluivert.

All. P. Fonseca.

Arbitro: Abisso. Assistenti: Vecchi-Scatragli. IV Uomo: Piccinini. Var: Maresca. Avar: Del Giovane.