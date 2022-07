Calciomercato Roma, il futuro di Dybala sarà nella Capitale: arriva la conferma dall’Argentina

Ormai l’indecisione delle scorse ore ha lasciato spazio alle conferme. Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma nella prossima stagione. L’argentino ha confidato al suo entourage di voler accettare l’offerta presentate da Tiago Pinto. L’ex numero 10 della Juventus era conteso anche da Inter e Napoli, ma per svariati motivi alla fine saranno i giallorossi ad avere la meglio. Come fa sapere dal Sud America il giornalista Cesar Luis Merlo, molto vicino ad Antun e al clan Dybala, il ragazzo ha raggiunto un accordo verbale con il club dei Friedkin e, dopo il superamento delle visite mediche, firmerà un contratto di 3 anni fino al 2025. Le cifre dovrebbero essere 4,5 milioni di parte fissa più bonus (piuttosto semplici legati alle presenze) per arrivare alla cifra richiesta di 6.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale e la fatidica firma. I tifosi sono già impazziti di gioia e non aspettano altro che abbracciare il loro nuovo campione.