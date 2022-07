Dopo solo un anno Georginio Wijnaldum potrebbe lasciare il PSG. Come scrive il giornalista francese Saber Desfarges, il centrocampista olandese sarebbe stato offerto anche alla Roma di Mourinho, ancora alla ricerca di un uomo in mezzo al campo per completare il reparto. L’olandese, di cui si era parlato anche un anno fa, ha preso atto della volontà del suo club di cederlo e ascolterà tutte le offerte.

🔴🔵 Gini Wijnaldum a été proposé à l’AS Roma.



Le Néerlandais a pris acte de la volonté du PSG de se séparer de lui.

Le joueur ne bloquera pas un départ et étudiera toutes les offres. pic.twitter.com/2A1aScgSd9 — Saber Desfarges (@SaberDesfa) July 15, 2022