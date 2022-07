Calciomercato Roma: c’è il sì di Belotti, contatto con Mourinho. Shomurodov tra Bologna e Torino

Un altro colpo a parametro zero della Roma, dopo gli arrivi di Svilar, Matic e Dybala, potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio di Andrea Belotti, attaccante svincolato dopo la lunga trafila al Torino. Questi tutti gli aggiornamenti della giornata su una trattativa che sembra scaldarsi nelle ultime ore:

14.20 – Come scrive il sito sportivo, nelle ultime ore “Mourinho ha avuto un contatto diretto con il giocatore, al quale ha spiegato progetto, ambizioni e ruolo nella squadra e il centravanti bergamasco è adesso convinto del trasferimento, seppure in un primo momento puntava a conquistare una maglia da titolare altrove”. Il Toronto è pronto a presentare un’offerta importante per Belotti ma l’ex 9 granata preferirebbe restare in Italia. A fargli spazio sarà Shomurodov, seguito da Bologna e Torino.

Fonte: goal.com

10.30 – Non sarà Paulo Dybala probabilmente l’ultimo colpo offensivo della Roma. Secondo quanto riporta su Twitter Ilario Di Giovambattista, infatti, i giallorossi hanno convinto Belotti ad accettare la proposta romanista. Uno entra e un altro esce, quest’ultimo sembra sia Eldor Shomurodov, per il quale ci sono trattative con Bologna e Torino.