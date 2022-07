Come da tradizione, i tifosi della Roma si radunano per festeggiare allo scoccare della mezzanotte i 95 anni dalla nascita del club giallorosso: dal Pantheon i romanisti hanno raggiunto Via Uffici del Vicario 35 per celebrare la data storica del 22 luglio 1927, quando venne emanato il primo ordine del giorno. Un secondo corteo, invece, si è ritrovato a Castel Sant’Angelo.

Anche GazzettaGiallorossa era presente sul posto per la festa dei tifosi giallorossi, accorsi in diverse migliaia, con cori e fumogeni da brividi.