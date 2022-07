As Roma: i convocati per la prima parte di ritiro

Da oggi si comincia a far sul serio. La Roma questa mattinata si è ritrovata a Trigoria per la prima parte di ritiro in attesa della partenza per il Portogallo il 12 luglio. Alla spicciolata, dalle 8:00, sono arrivati i giocatori per il raduno e il primo allenamento. Questi i convocati da Josè Mourinho in attesa dei nazionali:

Nemanja Matic, Nicola Zalewski , Carles Perez, Marash Kumbulla, Chris Smalling, Nicolò Zaniolo, Felix Afena, Ebrima Darboe, Rick Karsdorp, Roger Ibanez, Riccardo Calafiori, Jordan Veretout, Stephan El Shaarawy, Mile Svilar, Justin Kluivert.