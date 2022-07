Amichevole, ROMA-NIZZA 1-1: un pareggio conclude il ritiro in Portogallo | Tabellino, gol e giudizi

(K.Karimi – A.Papi) – Si chiude con un pareggio nella quarta amichevole in Algarve il ritiro estivo portoghese della Roma. Stasera un giusto 1-1 con il Nizza, squadra della Ligue 1 francese.

Partita a due volti per la Roma. Timida e impacciata nel primo tempo, con José Mourinho in vena di esperimenti tattici e di schieramento. Molto meglio nella ripresa, con tante palle-gol costruite e maggiore aggressività in mezzo al campo.

Il Nizza passa in vantaggio a fine prima frazione con una giocata di Brahimi, che taglia in due la difesa approfittando sia della lentezza di Viña, sia del posizionamento errato di Svilar tra i pali. A inizio ripresa i giallorossi la riprendono, con il destro di Karsdorp al volo deviato da Lemina nella propria porta.

Nel finale Pellegrini, Abraham e Zalewski provano a ribaltare la situazione, ma manca la concretezza alla squadra capitolina. 90′ in panchina per Paulo Dybala, che rimanda il suo debutto al 30 luglio contro il Tottenham.

Il tabellino del match:

ROMA (3-4-2-1): Svilar (46′ Rui Patricio); Kumbulla (46′ Mancini), Smalling, Viña (60′ Ibañez); Karsdorp (60′ Celik) Matic (46′ Bove), Veretout, (60′ Cristante) Spinazzola (46′ Zalewski); Zaniolo (46′ Pellegrini), Carles Perez (46′ El Shaarawy); Shomurodov (46′ Abraham). All: Mourinho.

NIZZA (4-4-2(: Bulka; Atal (46′ Mendy) Todibo, Dante, Bard; Stengs (74′ Bouanani) Rosario (83′ Trouillet), Lemina (64′ Gouiri), Ilie (Da Cunha 83′) ; Claude-Maurice (64′ Schneiderlin), Brahimi (Belahyane 83′). All: Favre.

Marcatori: 41′ Brahimi, 55′ aut. Lemina.

-Promossi-

SPINAZZOLA – Tra i più positivi nel primo tempo scialbo della Roma. La gamba comincia a girare e tutte le manovre offensive passano dai suoi sprint.

SMALLING – Sicurezza difensiva. Può poco e nulla sul blitz vincente di Brahimi, ma quando c’è da chiudere è sempre presente. Non a caso resta in campo per 90 minuti interi.

ZALEWSKI – Come il collega Spinazzola è una spina nel fianco. La conferma che ti aspetti, tra accelerazioni, frenate e bei cross. Titolare aggiunto.

BOVE – Riproposto nel suo ruolo di mediano, fa tutto bene. Contrasti, palloni giocati con sicurezza, sporcature. Merita spazio.

-Rimandati-

VERETOUT – L’impegno come sempre c’è, ma spesso sbaglia i tempi delle uscite e degli interventi.

MATIC – Con lui c’è più precisione in mezzo. Per il momento però la gamba non è ancora quella dei tempi migliori.

SHOMURODOV – Parte forte con un bel gol, ma annullato per fuorigioco. Impegno ok, poca profondità però data ai compagni.

EL SHAARAWY – Atletico, scattante, sembra debba spaccare il mondo. Ma gli manca sempre un soldo per fare una lira.

-Bocciati-

SVILAR – Prima disattenzione della sua avventura romanista. Il posizionamento sul gol del Nizza è da rivedere.

VIÑA – Esperimento da centrale mancino non riuscito, soprattutto in fase di copertura.

KARSDORP – Azzecca solo il tiro vincente dell’1-1. Per il resto un’ora di gioco circa quasi da svogliato, tra disimpegni distratti, contrasti persi e cross sballati.