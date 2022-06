Social: Afena e Calafiori si allenano in vista della nuova stagione (VIDEO e FOTO)

In attesa dell’inizio della preparazione pre-stagionale della Roma, alcuni calciatori hanno già messo l’acceleratore per farsi trovare pronti. Riccardo Calafiori, aspettando di capire dove giocherà l’anno prossimo viste le numerose richieste come quella della Cremonese si sta allenando con Dario Maggesi, preparatore atletico e istruttore funzionale e gli amici di CornerTraining, con esercizi mirati alla coordinazione e all’agilità. Stesso discorso per Afena-Gyan che posta sui suoi profili ufficiali dell foto in cui lo ritraggono sul terreno di gioco con una didascalia che non lascia dubbi all’interpretazione “Training. Next Season”. Tra i ragazzi giallorossi che curano la propria preparazione con questa collaborazione c’è anche Nicola Zalewski, una delle note più liete della scorsa stagione.

