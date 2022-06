Serie A, ecco il calendario 2022/23: Salernitana-Roma alla prima giornata. Juve alla 3a. Derby il 6 novembre e il 19 marzo

Primo atto ufficiale della nuova stagione di Serie A. Alle 12 è andato in scena il sorteggio del calendario della stagione 2022/23. Il via è fissato per il prossimo 14 agosto e si concluderà il 4 giugno. Un campionato che sarà anomalo e condizionato dal Mondiale del prossimo dicembre. A causa della kermesse in Qatar ci sarà una lunga pausa che fermerà la Serie A dopo la quindicesima giornata (13 novembre) fino al 4 gennaio. Confermata la novità del calendario asimmetrico tra andata e ritorno introdotta nella passata stagione.

Ecco tutte le giornate della Roma: