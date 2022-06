Roma, niente Trofeo Gamper con il Barcellona: “Necessario modificare la pianificazione delle amichevoli estive”. Il club blaugrana: “Decisione ingiustificata, agiremo legalmente” (COMUNICATO)

A sorpresa, la Roma non parteciperà al Trofeo Gamper, in programma il 6 agosto. L’amichevole contro il Barcellona si sarebbe giocata al Camp Nou e sarebbero andate in scena le sfide sia della squadra femminile sia di quella maschile. La società giallorossa ha spiegato tramite un comunicato il motivo per cui questo impegno è stato disdetto ed è legato soprattutto al rivisitazione del calendario ed ai numerosi viaggi che la squadra dovrà effettuare tra la preparazione (ad esempio l’amichevole in Israele con il Tottenham) e l’inizio del campionato. L’idea sarebbe quella di organizzare un match allo Stadio Olimpico o al Benito Stirpe di Frosinone per permettere ai tifosi giallorossi di assistere ad una amichevole “casalinga” (ipotesi Shakhtar Donetsk) prima della sfida con la Salernitana, valida per la 1a giornata di Serie A.

“L’AS Roma comunica di aver ritirato la propria partecipazione al Trofeo Gamper, previsto a Barcellona il 6 agosto 2022.

La decisione deriva dalla necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive, al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione, per la Prima Squadra maschile e per quella femminile del Club.

Entrambe le squadre proseguiranno il proprio percorso di preparazione attraverso altri impegni, meno impattanti sotto il profilo degli spostamenti, che saranno comunicati non appena definiti.

Si ringrazia per l’invito il FC Barcellona, a cui il Club augura un buon proseguio di preparazione estiva”.

(asroma.com)

Il club blaugrana ha annunciato che la Roma non prenderà parte al Trofeo Gamper e non ha nascosto il disappunto per questa decisione, che viene definita “inaspettata ed ingiustificata. Inoltre, il Barcellona ha comunicato che agirà legalmente, poiché i giallorossi ha interrotto unilateralmente il contratto concordato. La nota ufficiale: “L’FC Barcelona comunica che l’AS Roma ha deciso di rescindere unilateralmente, senza motivo, il contratto concordato da entrambe le parti per la partita del Trofeo Joan Gamper che si sarebbe dovuta disputare il 6 agosto al Camp Nou, dove si sarebbe giocata una gara maschile e d una femminile”.

Il Club sta lavorando per trovare nuovi avversari per l’edizione di quest’anno.

Nelle prossime 24 ore inizierà la restituzione dei soldi già spesi per i biglietti e il Club vuole chiarire che la sospensione è stata dovuta a circostanze fuori dal controllo del FC Barcelona, ​​espressa volontà dell’AS Roma.

L’ufficio legale del Club sta studiando possibili azioni contro il club italiano per i danni causati all’FC Barcelona e ai suoi tifosi a causa di questa decisione inaspettata e ingiustificata”.

Fonte: Fcbarcelona.com

