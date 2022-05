TORINO-ROMA: la formazione UFFICIALE. Kumbulla, Veretout e Shomurodov dal 1′. Spinazzola a destra

Torino, prima di Tirana. Con all’orizzonte la finale di Conference League contro il Feyenoord, in scena il 25 maggio in Albania, questa sera la Roma chiude il campionato in casa del Torino nell’anticipo della 38a giornata. Con una vittoria i giallorossi si qualificherebbero in Europa League. José Mourinho lascia a riposo Smalling e si affida a Kumbulla in difesa con Mancini e Ibañez. Sulle fasce – con Karsdorp in panchina – il tecnico sceglie Spinazzola a destra e Zalewski a sinistra, in mezzo al campo spazio a Sergio Oliveira e Veretout. Senza l’infortunato Mkhitaryan, Mourinho opta per le due punte, Shomurodov e Abraham con Pellegrini a supporto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO: Berisha; Ansaldi, Zima, Rodriguez; Ola Aina; Lukic, Ricci, Pobega; Brekalo, Praet; Belotti.

A disp.: Milinkovic-Savic, Gemello, Izzo, Pjaca, Sanabria, Edera, Seck, Djidji, Mandragora, Pellegri, Linetty, Buongiorno.

All.: Juric.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini; Shomurodov, Abraham.

A disp.: Fuzato, Smalling, Karsdorp, Viña, Maitland-Niles, Cristante, Diawara, Darboe, Bove, Zaniolo, Carles Perez, El Shaarawy, Felix.

All.: Mourinho.

Arbitra: Irrati. Assistenti: Mondin – Mastrodonato. IV uomo: Marcenaro. VAR:Fabbri. AVAR: Zufferli.