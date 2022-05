La Roma ha battuto il Torino con un secco 3-0 nell’ultima giornata del campionato di Serie A.

Doppietta per Tammy Abraham, che sale a quota 17 reti stagionali, e sigillo di Lorenzo Pellegrini nella ripresa. Un successo che porta i giallorossi a quota 63 punti ed al 6° posto matematico. Qualificazione in Europa League già in tasca.

Ora testa a Tirana, dove mercoledì sera i giallorossi di Mourinho si giocheranno la finalissima di Conference League contro il Feyenoord. Forza Roma!