Roma-Venezia, MOURINHO: “Abbiamo dato tutto. Roma club speciale, questa gente merita un trofeo”

Il commento di José Mourinho al termine del match pareggiato contro il Venezia:

E’ nato un risultato strano per l’ultima davanti alla vostra gente

“Noi volevamo ringraziare loro, ci abbiamo provato ma volevamo farlo per loro. Dobbiamo ringraziare sempre, il modo è dare tutto sul campo. Alla fine se possiamo vincere una competizione dico che è meritato per noi ma soprattutto per loro, lo meritano di più. Se succede questo quando Milan o Inter vincono il campionato questa passione della gente significa molto di più. Una famiglia quando si vince è una cosa, quando non si vince è tutt’altro. Questo club è speciale, con gente veramente speciale. Abbiamo dato tutto e meritavamo di vincere. Giocare contro 10 per tanto tempo ci ha dato la possibilità di dominare, creare. Non abbiamo segnato alla fine. Un abbraccio al Venezia ed alla sua gente, sperando possono tornare subito in Serie A”.

La Roma è partita con una distrazione difensiva

“Se possiamo pensare dove durante la stagione potevamo fare di più, io direi il contrario. Siamo una delle squadre con maggiore opportunità di fare gol e una percentuale bassa rispetto a quello che abbiamo creato. 6-7 gol in più e avevamo qualche punto in più. Difensivamente concediamo poco, soprattutto negli ultimi tre mesi. Però è successo, poi abbiamo avuto una reazione per poter vincere. Contro 10 uomini non è sempre facile, perché loro hanno messo tanti dietro e dentro la porta. Abbiamo delle difficoltà, giochiamo nei limiti del rischio con Pellegrini, Cristante, Abraham, Smalling e Ibanez. Ma dobbiamo continuare a prendere per una partita in più e poi pensare alla finale”

Le condizioni di Zaniolo in vista di Tirana?

“No nessuno ha riposato, tutti quelli che erano fuori erano infortunato. Vediamo, prima pensiamo a Torino venerdì”.