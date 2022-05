Roma-Leicester, ABRAHAM: “Un sogno che si avvera. Non so dove ho trovato le ultime energie”

Anche Tammy Abraham ha commentato la vittoria della Roma grazie al suo gol decisivo contro il Leicester:

Vi giocherete la finale, un sogno realizzato?

“Non ho parole, è una serata bellissima, un sogno che si avvera. Ho sempre detto di voler vincere qui con la Roma e siamo in finale. Lo meritavamo, si torna a giocare un grande match dopo tanti anni”.

Come hai ottenuto l’affetto dei tifosi?

“L’ho sempre detto, i tifosi mi hanno subito voluto bene e sostenuto e io mi sono innamorato di loro. Mi sento a casa, oggi hanno fatto la differenza. Ancora adesso li sentite che stanno festeggiando ed esultando”.

Non ce l’hai fatta a finire la partita

“Non so dove ho trovato le ultime energie, anche per festeggiare. Non riuscivo a restarmene seduto, il fischio finale è stata una liberazione”.

DAZN