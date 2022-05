Roma-Feyenoord: l’Olimpico apre ai tifosi. Prelazione per gli abbonati, biglietti a 5 euro. Tagliandi a 10 euro in vendita libera

Lo Stadio Olimpico apre ai tifosi: in occasione di Roma-Feyenoord, finale di Conference League in programma il 25 maggio a Tirana, chi non potrà essere in Albania potrà assistere alla gara dallo stadio.

Sarà l’unico evento cittadino nel quale poter seguire collettivamente la gara. Lo Stadio Olimpico sarà gestito come in una partita normale, dunque con tutti gli aspetti di sicurezza presenti in ogni partita. Sono previsti schermi che poggiano sulla pista davanti ai settori, oltre ai due sopra le curve. Inoltre, in caso di esito positivo della partita non è previsto l’arrivo della squadra.

Il comunicato del club giallorosso:

La nostra voce sarà all’Olimpico, anche se il nostro cuore sarà a Tirana. La sera del 25 maggio, la nostra famiglia si riunirà ancora una volta per tifare la Roma nella nostra casa.

Lo sappiamo, avremmo voluto esserci tutti. Per la finale di Conference League con il Feyenoord, avremmo fatto qualsiasi cosa per starle vicino. Per farle sentire tutto il nostro amore. Ma la Roma è ovunque, la Roma è dove sono i romanisti. Per questo, il 25 maggio tiferemo per la nostra squadra come se fosse lì, sotto i nostri occhi.

Una parte del ricavato della vendita dei biglietti contribuirà al progetto “Superiamo gli ostacoli”.

I dettagli sull’iniziativa

I fondi saranno utilizzati per ampliare le attività della campagna “Superiamo gli ostacoli”. Nello specifico, verranno impiegati per la predisposizione di veicoli omologati per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori e per l’acquisto di ulteriori apparecchi radio da fornire ai tifosi non vedenti che si recano allo Stadio.

Inoltre il progetto prevederà, attraverso l’attività sportiva/riabilitativa, l’inclusione sociale di bambini e ragazzi con gravi disabilità psicofisiche.

La prelazione per gli abbonati

Hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine della stagione, senza mai lasciar vuoto il proprio seggiolino. Molti hanno provato a vincere un biglietto per la finale di Tirana e ora li attendiamo nella loro casa, lo Stadio Olimpico: per questo motivo, abbiamo riservato a tutti gli abbonati un trattamento speciale per l’acquisto dei tagliandi del 25 maggio.

Dalle ore 12 di giovedì 19 maggio, e fino alle ore 11:59 di venerdì 20 maggio, solo gli abbonati potranno comprare massimo due biglietti a persona. Il prezzo è di 5 € a tagliando, e se il secondo è per un Under 16, è omaggio. I biglietti non saranno cedibili.

La vendita libera

Questa fase partirà alle ore 12 di venerdì 20 maggio e cesserà alle ore 21 di martedì 24 maggio. In questa fase, potranno essere acquistati massimo quattro biglietti a persona, e non saranno cedibili. Il prezzo è di 10 €. I bambini nati dal 1° gennaio 2017 entreranno gratis.

Per gli invalidi 100% e disabili in carrozzina

Nelle prime 24 ore di prevendita, per i soli abbonati invalidi i biglietti saranno gratuiti. A partire dalla vendita libera, il costo è di 5 € per la coppia: invalido e il suo accompagnatore. L’acquisto sarà consentito esclusivamente contattando il nostro Contact Center allo 06.89386000.

I posti disponibili per le sedie a rotelle in Tribuna Monte Mario Disabili sono 40. Per gli Invalidi 100% sarà invece possibile scegliere tra tutti i settori inizialmente disponibili. Gli operatori del Call Center faranno in modo di assegnare i posti immediatamente vicini agli ingressi o comunque in prossimità delle scale.

Fonte: Asroma.com

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE