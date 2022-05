Roma-Bologna, MOURINHO: “Non abbiamo fatto abbastanza per vincere. Il Leicester ha fatto riposare 9 giocatori, per noi è più difficile”

Dopo il fischio finale di Roma-Bologna è arrivato il commento di José Mourinho ai microfoni di DAZN:

E’ molto deluso dopo questo pareggio?

“Una partita con poca qualità. La squadra che doveva vincere non ha fatto il massimo per farlo. La squadra che non doveva vincere per forza ha fatto il suo, così l’arbitro ha lasciato giocare. Una partita povera di qualità”.

Stanchi dopo la partita di Leicester?

“Ovviamente sì, ha influito la partita di giovedì scorso e quella di giovedì prossimo. Ci troviamo in una bella situazione, ma allo stesso tempo difficile. Giovedì giocheremo la 14esima partita in Europa, tutte di giovedì oltre a quelle di campionato. Il Leicester ha fatto riposare 9 giocatori, hanno giocato solo Schmeichel e Albrighton, per noi è più difficile, ma volevamo vincere. Ci abbiamo provato, abbiamo sbagliato qualche opportunità. Partita brutta, è nostra responsabilità, responsabilità loro che hanno fatto la partita che volevano e responsabilità dell’arbitro che non si è preoccupato mai della qualità dello spettacolo e ha lasciato troppo correre”.

Per questo motivo ha fatto 4 cambi assieme?

“Ho cercato di dare più qualità, ma l’impatto non è stato positivo per tutti. Pellegrini e Karsdorp sono entrati in campo positivamente, Abraham e Zalewski meno, dovevano fare di più. Su 30 minuti a disposizione ne hanno giocati circa 15. Abbiamo sfiorato il gol ma non è stato sufficiente”.

Zaniolo nota positiva?

“Voi avete un’ossessione per Zaniolo. Ha giocato una buona partita, ma voi e gli arbitri ne siete ossessionati”.