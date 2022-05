In scena al “Franchi” alle 20.45 Fiorentina-Roma, scontro la volata europea. Prima del fischio d’inizio il terzino giallorosso Rick Karsdorp ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

KARSDORP A DAZN

“Giovedì abbiamo fatto una buona partita in Conference League. Ora c’è di nuovo la Serie A e dobbiamo concentrarci su questo. Siamo pronti per questa sera. La cosa più importante è raggiungere il quinto posto in campionato, perciò questa sera dobbiamo vincere”.