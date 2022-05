As Roma, Friedkin scrive agli azionisti dopo il lancio dell’Opa: “Il futuro sarà luminoso”

Dan Friedkin, presidente della Roma, ha scritto una lettera agli azionisti. Ecco il contenuto: “Quando siamo entrati a far parte della famiglia AS Roma nell’agosto 2020 sapevamo che stavamo assumendo una importante responsabilità nei confronti del Club, dei suoi tifosi e della fantastica città di Roma: riportare la Squadra tra le più importanti realtà calcistiche in Italia e in Europa. Sono trascorsi 20 mesi incredibili da allora, e oggi ci sentiamo ancora più responsabili e impegnati per il successo nel lungo termine della AS Roma. Abbiamo già investito ingenti risorse finanziarie, tempo e impegno, che hanno consentito al Club di emergere dalla crisi più forte di prima. Siamo fiduciosi di poter dire che il futuro del Club che tutti noi amiamo sarà luminoso. È arrivato ora il momento di riaffermare il nostro pieno supporto al Club, alla città e ai tifosi. Abbiamo annunciato un’operazione finalizzata a rendere più efficiente la nostra struttura di business, che consentirà al Club di portare avanti ulteriori investimenti volti a rafforzare la presenza della AS Roma tra i più importanti player del mondo del calcio a livello globale. Per poter realizzare tale progetto abbiamo bisogno della collaborazione dei nostri tifosi e azionisti. Per tale ragione l’operazione, in caso di successo, consentirà ai nostri azionisti di ricevere un significativo premio economico, e di creare un legame ancor più forte tra il Club e i suoi tifosi, grazie a un innovativo programma fedeltà. Ulteriori dettagli in merito al programma fedeltà saranno annunciati a breve, ma ritengo che quest’ultimo darà l’opportunità ai tifosi di essere più vicini che mai al Club. Nutriamo una enorme passione per questa città, per il Club e per i Romanisti. Insieme a voi esultiamo per ogni vittoria e soffriamo per ogni momento difficile. Crediamo che questo sia il momento giusto per accelerare la realizzazione dei nostri obiettivi di crescita e ripagare la resilienza, la fedeltà e la fiducia del popolo Giallorosso. Sempre Forza Roma!”

