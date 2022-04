Trigoria, Roma verso il Leicester: Mourinho recupera Zaniolo e Cristante (VIDEO)

Dopo il ko di San Siro, per la Roma si avvicina l’appuntamento europeo in casa del Leicester: i giallorossi, che da oggi riprendono gli allenamenti a Trigoria, sono attesi giovedì sera al King Power Stadium per l’andata della semifinale di Conference League.

Secondo gli aggiornamenti del giornalista diSky Sport Angelo Mangiante, José Mourinho ritrova Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante, entrambi assenti con l’Inter (Zaniolo era anche squalificato): il 22 ha recuperato dall’infortunio accusato a Napoli e il centrocampista era alle prese negli ultimi giorni con un problema alla schiena.