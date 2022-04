Roma-Salernitana, MOURINHO: “Vittoria della panchina. Contento per Perez e Zaniolo, ma non credo alla Champions”

Le parole di José Mourinho nel post-partita di Roma-Salernitana ai microfoni di DAZN:

Vittoria importante in mezzo agli impegni di Conference League

“Una squadra stanca, non è facile giocare giovedì e poi domenica. Gasperini direbbe lo stesso, non è facile viaggiare e poi rigiocare subito. Abbiamo cambiato la partita con gente fresca, con cambi che hanno dato energia. La Salernitana ha dato tutto quello che aveva, con grande onore e voglia. Per loro è difficile sostenere l’intensità difensiva per 90 minuti. Meritiamo, perché pur non giocando bene l’abbiamo voluta vincere fino alla fine. La cosa che è successa in panchina a fine partita? Loro hanno ragione, mi scuso per qualche parolina che è uscita”.

Quanto è importante avere lo stadio così pieno?

“I nostri giocatori devono sentire più responsabilità nei confronti dei tifosi, perché è una cosa fantastica. Incredibile sapere che giovedì lo stadio sarà pieno e sarà decisivo. Oggi mi è piaciuto molto, anche l’appoggio dei tifosi della Salernitana che hanno tifato la loro squadra. Amore e passione”.

Non pensava di fare più turnover?

“Noi allenatori pensiamo tanto, ma per decidere non è così facile. C’è sempre l’altro lato della medaglia, se si cambia troppo si è colpevoli per le troppe modifiche. I cinque cambi in corsa sono un aiuto, sono felice per Carles Perez, un ragazzo fantastico. Per il sistema tattico a volte non si trova un posto per lui, ma in una situazione estrema come oggi l’ho messo dentro. Sono felice, un gol che dà un’altra storia alla partita”.

Contento di Zaniolo?

“Si, anzi sono dispiaciuto per lui. Ha fatto bene, è entrato bene e ha avuto la possibilità di fare due gol meravigliosi. Nel primo il portiere fa una parata fantastica, poi un’altra situazione che sembrava gol. Ha fatto bene, dopo la Nazionale è arrivato con un problema e oggi ha giocato 45 minuti in cui ha dimostrato forza e voglia. Anche Veretout è tornato e anche se ha giocato poco ha dato qualità alla squadra, con un Cristante che gioca sempre e corre come nessuno. Ma Jordan ha dato una buona dinamica. Vittoria della panchina oggi”.

Ci crede alla Champions?

“No, perché la Juventus è quarta ed è troppo forte per perdere questa distanza. Siamo noi, l’Atalanta e la Lazio a giocarci il quinto posto. La Lazio sembrava morta dopo il derby invece ha vinto due partite anche con errori arbitrali. E anche la Fiorentina sta bene”.