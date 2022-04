Cerca un’altra vittoria in campionato la Roma di Mourinho. Di fronte c’è il fanalino di coda Salernitana che giocherà più per l’orgoglio che per la classifica.

Senza Pellegrini squalificato, il tecnico giallorosso farà scelte leggermente diverse rispetto alle ultime uscite ufficiali.

Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, El Shaarawy; Mkhitaryan; Felix, Abraham.

A disp.: Fuzato, Mancini, Maitland-Niles, Viña, Spinazzola, Zalewski, Diawara, Bove, Veretout, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov.

All.: Mourinho.

SALERNITANA: Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Ederson, Coulibaly L., Bohinen, Obi; Djuric, Mikael.

A disp.: Belec, Dragusin, Gagliolo, Jaroszynski, Veseli, Di Tacchio, Kastanos, Schiavone, Zortea, Ribery, Verdi, Vergani.

All.: Nicola.

Arbitro: Volpi. Assistenti: Passeri – Costanzo. IV uomo: Cosso. VAR: Mazzoleni. AVAR: Capaldo.