Dopo la corsa sfrenata ad un posto per Roma-Leicester, la pratica per la vendita dei tagliandi per la sfida che si disputerà al King Power Stadium è durata appena mezz’ora. Il tempo di volatilizzare letteralmente 1600 biglietti che daranno accesso al settore ospiti dell’impianto inglese. In più, sempre questa mattina, i tifosi della Roma si sono lottati fino all’ultimo i residui biglietti per la gara di ritorno del 5 maggio all’Olimpico, facendo registrare il tutto esaurito in neanche 24 ore.