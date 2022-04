Mancini: escluse lesioni al ginocchio, solo trauma contusivo. Nessun problema per Abraham

Buone notizie per José Mourinho. Di ritorno dalla trasferta contro il Bodø/Glimtnell’andata dei quarti di finale di Conference League, con i norvegesi che si sono imposti per 2-1, Gianluca Mancini si è sottoposto agli esami del caso dopo il problema al ginocchio accusato ieri che lo ha costretto a lasciare il campo: escluse lesioni per il difensore giallorosso.

Come specificato dall’agenzia di stampa, per Mancini si tratta di un semplice trauma contusivo al ginocchio destro.

Fonte: Ansa

Nulla da segnalare invece per Tammy Abraham: lo fa sapere il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora. L’attaccante giallorosso ieri aveva accusato un fastidio alla coscia, poi è rimasto in campo per tutta la partita.