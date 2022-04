Leicester-Roma, PINTO: “Teso, ma fiducioso. Un orgoglio essere l’unica squadra italiana in Europa”

Il King Power Stadium ospita l’andata della semifinale di Conference League tra Leicester e Roma. Prima del fischio d’inizio il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

Che bello stadio, che bella manifestazione, che bella Roma in Europa. Si sente la responsabilità e l’orgoglio di rappresentare il calcio italiano?

“Sappiamo che purtroppo siamo l’unica squadra squadra italiana nelle competizioni europee. È un orgoglio e una responsabilità in più, siamo qui per vincere e aggiungere la finale”.

È sempre complicato affrontare una squadra di Premier, cosa hanno in più i giocatori che arrivano dalla Premier?

“Penso che anche i giocatori inglesi abbiano aperto la porta per andare via dalla Premier. Ci sono tanti club con vivai importanti, dove i giocatori che non hanno spazio vanno via come hanno fatto Tammy Abraham, Sancho e Tomori. Siamo stati fortunati con i giocatori presi dalla Premier, vediamo che faranno oggi”.

Ci racconta la sua vigilia? Ha delle scaramanzie?

“Ne ho tante (ride, ndr). Per me è sempre difficile, l’allenatore e i giocatori guidano la macchina e io sono seduto sulla panchina aggiuntiva, non posso fare niente. Sono sempre molto teso, ma oggi ho fiducia che possiamo portare a casa un buon risultato”.

Come vi ha cambiato Mourinho dal punto di vista della mentalità?

“Come leader ogni giorno ci porta questa mentalità che ha solo lui. È un allenatore che ha vinto tanto e ogni giorno cerca il dettaglio. Questa mentalità pian piano sta percorrendo tutta la Roma, ci sta aiutando con la squadra e con tutti i dipartimenti. Vediamo, e lo abbiamo visto a Napoli, in campo una squadra che non molla mai e cerca sempre di vincere”.