Leicester-Roma, le formazioni UFFICIALI: c’è Zaniolo con Abraham e Pellegrini

È finalmente arrivata la grande notte della Conference League. La Roma affronta al Kung Power Stadium il Leicester per l’andata delle semifinali della terza coppa europea. Mourinho conferma le voci della vigilia e si affida a Zaniolo al fianco di Pellegrini sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta Tammy Abraham. Dall’altra parte

Brendan Rodgers affronterà il suo primo maestro con un 4-1-4-1: in porta capitan Schmeichel, terzino sinistro l’ex Atalanta Castagne, in mezzo al campo Maddison e Dewsbury-Hall con il belga Tielemans. In attacco c’è Vardy, al posto del nigeriano Iheanacho che sembrava destinato a scendere in campo dal 1′ e che invece partirà dalla panchina.

Le formazioni ufficiali

LEICESTER CITY (4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, J. Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Albrighton, Vardy, Lookman. Allenatore: Rodgers.

A disposizione: Ward, Justin, Soyuncu, Barnes, Iheanacho, Ayoze Perez, Amartey, Choudhury, Vestergaard, Daka, Thomas, Soumaré.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Viña, Carles Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Veretout, Kumbulla, Sergio Oilveira, Spinazzola, Bove, Afena-Gyan, El Shaarawy.