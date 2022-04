Conference League, BODØ/GLIMT-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Out dai titolari Smalling, dal 1′ Kumbulla

La Roma fa tappa nuovamente in Norvegia per sfidare il Bodø/Glimt dopo il doppio confronto nella fase a gironi (e il 6-1 dei norvegesi all’andata): i giallorossi alle 21.00 sono di scena all’Aspmyra Stadion per il primo round dei quarti di finale di Conference League.

José Mourinho, privo di Zaniolo e Veretout, fa un solo cambio rispetto alla formazione titolare che ha battuto Lazio e Sampdoria in campionato: in campo Kumbulla al posto di Smalling. Confermato Zalewski a sinistra e i due trequartisti, Pellegrini e Mkhitaryan, alle spalle di Abraham. Nel Bodø/Glimt, invece, è assente Solbakken, alle prese con un attacco influenzale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BODØ/GLIMT: Haikin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord, Pellegrino.

A disp.: Smits, Larsen, Boniface, Konradsen, Brunstad Fet, Nordås, Kvile, Mugisha.

All.: Knutsen.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Viña, Maitland-Niles, Diawara, Bove, Darboe, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

All.: Mourinho.

Arbitro: Serdar Gözübüyük. Assistenti:Joost van Zuilen – Johan Balde. IV uomo: Sander Van Der Eijk.