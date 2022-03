Momento chiave della stagione della Roma e i tifosi giallorossi non smettono di sognare e di far sognare nel momento più importante. Al botteghino si registrano oltre 100mila tagliandi staccati per i match casalinghi contro Salernitana e Bodo/Glimt. Nel dettaglio, contro i campani sono già 46.200 i tifosi ad essere già in possesso di un titolo d’accesso allo Stadio Olimpico. Numeri importantissimi per la sfida in Conference League col Bodo: circa 54.300 i posti già assegnati.