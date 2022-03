ROMA-ATALANTA: le formazioni UFFICIALI. Zalewski ancora titolare, torna il tandem Zaniolo-Abraham

La vittoria di Bergamo all’andata, arrivata in modo sorprendente e inaspettato, poteva essere un segnale di ripresa. A un girone di distanza Roma-Atalanta è di nuovo il match che potrebbe dare un senso alla stagione dei giallorossi, reduci dal successo strappato al 93′ con lo Spezia. Per la formazione di Mourinho in palio punti pesanti per sperare in un piazzamento europeo per la prossima stagione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Fuzato, Ibañez, Maitland-Niles, Viña, Veretout, Sergio Oliveira, Diawara, Bove, Felix, Carles Perez, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

ATALANTA: Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta; Freuler, de Roon; Miranchuk, Koopmeiners, Pessina; Pasalic.

A disp.: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Pezzella, Cittadini, Maehle, Scalvini, Malinovskyi, Muriel, Boga, Mihaila.

All. Gasperini.

Arbitro: Massa di Imperia. Assistenti: Tegoni e Lo Cicero. IV uomo: Sozza. VAR: Di Bello. AVAR: Ranghetti.