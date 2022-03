Pellegrini: febbre per il centrocampista, salta l’incontro in Campidoglio. In dubbio per il derby

Lorenzo Pellegrini non potrà essere questa mattina in Campidoglio, per l’incontro dei capitani di Roma e Lazio col sindaco Roberto Gualtieri in vista del derby, a causa di un attacco febbrile, peggiorato nella notte. Aveva già avuto qualche lieve sintomo prima della partita contro il Vitesse, dovuto a una faringite, ma nulla che non gli avrebbe impedito di giocare. Al suo posto in Comune con Immobile sarà presente Sergio Oliveira. Adesso il capitano della Roma è in dubbio anche per il derby di domenica.

Fonte: Ansa