Conferenza stampa, MOURINHO: “Domani niente turnover. Il campo? Non capisco come si possa giocare”

Vigilia di Conference League per la Roma, impegnata domani nell’andata dell’ottavo di finale di Conference League in casa del Vitesse. Come di consueto, alla vigilia, parlerà Josè Mourinho. Con il tecnico ci sarà Rick Karsdorp. Appuntamento alle 18:45.

LE PAROLE DI MOURINHO

“Ogni dettaglio è importante. Il gruppo è al completo e manca soltanto Spinazzola. Il campo non è da calcio. Vengo qui da più da 20 anni e i campi sono sempre stati bellissimi. Non capisco come si possa giocare“.

I campi del Vitesse?

“Ogni dettaglio è importante. Il gruppo è al completo e manca soltanto Spinazzola. Il campo non è da calcio. Vengo qui da più da 20 anni e i campi sono sempre stati bellissimi. Non capisco come si possa giocare.

Domani trunover?

“Io punto su quelli che lavorano bene, e adesso tutti sono in buona forma. Contro l’Atalanta è stata una delle poche partite in cui abbiamo fatto 5 cambi. Adesso abbiamo una rosa unita e una panchina adatta. Abbiamo due obiettivi e ogni partita è decisiva per noi. Sono con i miei giocatori, ma non sarà turnover. Giocheremo con una squadra e una panchina forte”.

Il calcio olandese?

“Sarò breve, Ho inziato con Van Gaal, devo solo esprimere la mia gratitudine. Il calcio offensivo olandese, magari sta cambiando dato i campi pessimi che ci sono”.