Conferenza stampa KARSDORP: “Vogliamo arrivare il più lontano possibile in Conference League”

Al fianco di Josè Mourinho prima della sfida di andata degli ottavi di Conference League contro il VItesse ci sarà Rick Karsdorp. Ecco le parole dell’olandese.

Segui il calcio olandese? Il Vitesse come ti sembra?

“Difficile seguirlo, lo tengo d’occhio. Il Vitesse che ha dimostrato il proprio valore contro Tottenham e Rennais”.

Com’è lavorare com Mourinho? La vita a Roma come va?

“Bello, sto giocando tantissimo. Ci chiede il massimo sempre a Trigoria. Ti da tanta carica ilmister, le ultime partite sono un esempio La vita a Roma procede bene, sono appena diventato di nuovo padre”.

La Conference League?

“Dobbiamo provare a vincere, data l’eliminizione in Coppa Italia. Lavoriamo per raggiungere il quarto posto e andare più lontano possibile in questo torneo”.

Le condizioni del campo?

“Ho dato un’occhiata rapida, ma anche grazie a un video che ho visto non mi sembrano ottime”.

Sarai titolare domani? La Roma soffre di cali di concentrazione?

“Non so se gioco titolare. Secondo me è umano avere alti e bassi, anche a me è capitato: non siamo abituati a giocare con questa continuità. Dobbiamo ancora lavorare per raggiungere i nostri obiettivi”.

Perché Mourinho è lo Special One?

“Per ciò che fa dentro e fuori al campo. Il mister è esigente”.