Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Mendes alla ricerca di un attaccante per il Tottenham in caso di addio di Kane, valutato anche Abraham

Arrivato la scorsa estate nella capitale dal Chelsea, Tammy Abraham sta vivendo un’ottima prima stagione alla Roma. Non a caso nei giorni scorsi si è parlato di un interesse di alcuni club inglesi, Manchester United e Arsenal, ai quali ora si aggiunge anche il Tottenham.

Secondo le indiscrezioni del sito sportivo, l’agente di mercato Jorge Mendes starebbe lavorando per trovare un attaccante per gli Spurs in caso di addio in estate di Harry Kane, entrato nel mirino del Manchester United, e sarebbero due i nomi individuati e contattati: il giallorosso Abraham e Darwin Núñez.

Fonte: The Athletic