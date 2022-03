La Roma continua a monitorare la situazione di Alexandre Lacazette, che a giugno si libererà a zero dall’Arsenal. Secondo il sito spagnolo, il club giallorosso avrebbe già avviato i primi contatti con l’agente del giocatore. L’ex OL è un pupillo di Josè Mourinho, tant’è che il tecnico avrebbe già avuto più di ua conversazione con il giocatore per informarlo sul ruolo che immagina per lui nella Roma.

Fonte: Todofichajes.com

