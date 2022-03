Associazione Emiliano Di Nardo, omaggio speciale alla “Bombonera”: Denise Faro canta ‘Fuorigioco’

Indirettamente ma con un pizzico di orgoglio GazzettaGiallorossa sbarca in Argentina, niente di meno che nello storico impianto della Bombonera. Là dove Daniele De Rossi ha scelto di concludere la propria carriera, in queste ore verrà proposto un brano dedicato allo storico direttore e fondatore di GGR, Emiliano Di Nardo. L’artista Denise Faro è stata invitata in uno degli impianti più famosi del mondo e di certo il più importante d’Argentina, per presentare il brano “Fuorigioco”, collegato all’Associazione Emiliano Di Nardo. Un momento davvero toccante che omaggerà la memoria del giornalista romano scomparso nel 2019. Una cassa di risonanza importante, oltre Oceano, che potrà trasmettere emozioni uniche, come solo la musica sa fare. Un pensiero (e un regalo) al nostro indimenticabile amico e collega.