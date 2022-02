Sassuolo-Roma, PINTO: “Con Mourinho allineati sulle strategie. Quello che succede nello spogliatoio rimane lì”

Alle 18.00 la Roma affronta il Sassuolo al Mapei Stadium nel match valido per la 25a giornata di campionato. Prima del fischio d’inizio il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

“Il Sassuolo è una squadra con un’identità di gioco molto forte, sono qua da 13-14 mesi ed è una delle squadre che più mi ha impressionato per qualità di gioco. Oggi dobbiamo tirare fuori il nostro meglio, sarà una delle partite più difficili da affrontare”.

Lo sfogo di Mourinho?

“Quello che succede negli spogliatoi rimane lì. Io e Mourinho siamo allineati su tutte le strategie. Quello che è successo rimane fra di noi”.

Avete 5 punti in meno dello scorso anno, come lo spiega?

“Questo paragone tra le stagioni non è molto utile, ma è una valutazione che si deve fare alla fine dello stagione, solo lì capiremo meglio l’evoluzione della squadra”.