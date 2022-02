ROMA-VERONA: la formazione UFFICIALE. Difesa a 4, Maitland-Niles a centrocampo preferito a Veretout

Dopo due pareggi consecutivi, la Roma ospita il Verona di Tudor, reduce dal 4-0 sull’Udinese. All’Olimpico va in scena la 26a giornata di campionato. In piena emergenza, con 9 assenze tra infortuni, quattro casi di Covid-19, la squalifica di Mancini e l’indisponibilità di Nicolò Zaniolo (che si accomoderà in tribuna), José Mourinho torna alla difesa a 4 con Smalling e Kumbulla al centro, Karsdorp e Vina sulle corsie, con Maitland-Niles preferito a Veretout a centrocampo. Davanti scelte obbligate per il tecnico con Pellegrini alle spalle di Felix in coppia con Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla,Viña; Maitland-Niles, Cristante, Sergio Oliveira; Pellegrini; Abraham, Felix.

A disp.: Fuzato, Mastrantonio, Keramitsis, Missori, Veretout, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, Volpato.

All.: Mourinho.

VERONA: Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

A disp.: Berardi, Chiesa, Coppola, Retsos, Hongla, Sutalo, Depaoli, Bessa, Lasagna.

All.: Tudor.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Paganessi – Rossi L. IV uomo: Volpi. VAR: Manganiello. AVAR: Zufferli.