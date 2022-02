Nelle mani di Mourinho: carta bianca da parte dei Friedkin

Mourinho non si tocca, ha carta bianca, è il plenipotenziario di tutta la parte sportiva della Roma. Anche dopo una delle peggiori prestazioni della stagione la proprietà è dalla parte dell’allenatore, che a giugno ribalterà la squadra per provare a ripartire (quasi) da zero. Oltre alla proprietà anche i tifosi sono tutti dalla sua parte. Di sicuro Mourinho non rischia, non rischierà mai per tutta la durata del contratto triennale.

I Friedkin hanno contatti diretti e frequenti con l’allenatore, con il quale parlano in inglese, concedono al portoghese tutte le attenuanti del caso e ritengono che i risultati potranno cominciare a vedersi dall’anno prossimo. I proprietari non hanno mai contatti diretti con la squadra e non li hanno avuti nemmeno nei momenti peggiori della stagione.

Fonte: Corsport

