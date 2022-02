Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Zaniolo, ma rimane l’ammonizione dopo il gol annullato. Entra in diffida Mancini

C’era tanta curiosità attorno alla decisione del giudice sportivo dopo il cartellino rosso rimediato da Zaniolo contro il Genoa per mano di Abisso. Il classe ’99 ha rimediato un turno di squalifica, anche se resta il cartellino giallo per essersi tolto la maglia a seguito del gol poi annullato (essendo l’ottava sanzione al prossimo cartellino enterà dunque in diffida). Ecco quanto si legge nel comunicato:

SQUALIFICA PER UN GIORNATA EFFETTIVA DI GARE ED AMMONIZIONE

ZANIOLO Nicolò (Roma): per comportamento non regolamentare in campo (ottava sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con parole irrispettose una decisione del direttore di gara.

Nona sanzione, invece, per Gianluca Mancini, che entra dunque in diffida. Un turno di squalifica anche per Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori del Sassuolo, entrambi diffidati salteranno la Roma.

Fonte: Legaseriea.it

VAI AL COMUNICATO