Giudice Sportivo: 2 turni di stop e 20mila euro di multa a Mourinho, 2 giornate anche a Nuno Santos. Pinto squalificato fino all’8 marzo

Il finale infuocato di Roma-Verona, con il cartellino rosso mostrato dal direttore di gara Pairetto a José Mourinho per proteste, si ripercuote nel responso del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’Aia Carlo Moretti.

Due giornate di squalifica e 20mila di ammenda a Mourinho (salterà così Spezia-Roma e Roma–Atalanta) “per avere, al 45° del secondo temp, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato gravi insinuazioni al Direttore di gara, nonchè per essere entrato, all’atto del provvedimento di espulsione, sul terreno di giuoco con fare minaccioso contestando platealmente la decisione arbitrale; infine, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver reiterato le suddette insinuazioni nei confronti del Direttore di gara mentre cercava di trattenere il proprio Direttore sportivo; recidivo”. Due turni di stop anche al preparatore dei portieri Nuno Santos (“per avere, al 41° e 47° del secondo tempo, rivolto espressioni gravemente insultanti al Direttore di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”), un turno ed ammenda di 5mila euro al preparatore atletico Stefano Rapetti “per avere, al 25° del secondo tempo, inveito pesantemente contro un componente della panchina avversaria proferendo anche un’espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

Inoltre, squalifica a tutto l’8 marzo per il General Manager giallorosso Tiago Pinto “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato in maniera irruenta l’Arbitro e, pur trattenuto dal proprio allenatore, indirizzato allo stesso gravi insinuazioni; sanzione ridotta per aver presentato in un secondo momento formalmente le scuse al Direttore di gara, accettate dal medesimo; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale”.

Infine, Lorenzo Pellegrini entra in diffida, mentre Rick Karsdorp riceve la sesta sanzione e Sergio Oliveira la seconda. Squalifica di una giornata per Manaj dello Spezia che salterà la sfida contro la Roma, in programma domenica alle 18.00.

Fonte: Legaseriea.it

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE