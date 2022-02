Dopo aver dato forfait nel pareggio contro il Sassuolo, Stephan El Shaarawy dovrà restare ai box anche contro Hellas Verona e Spezia. Come riporta Angelo Mangiante, infatti, il Faraone ha accusato un problema al polpaccio che lo terrà lontano dai campi per due settimane, in una stagione che continua ad essere complicata dal punto di vista fisico.

Fonte: Sky Sport