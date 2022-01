Roma-Genoa, info biglietti: si torna al 50% della capienza, lunedì al via la vendita libera

Rese note dalla Roma le modalità di cambio posto e di acquisto del biglietto per la sfida casalinga della squadra giallorossa contro il Genoa, che andrà in scena a capienza ridotta al 50%. Tute le istruzioni per i tifosi sono state rese note dal club sul proprio sito ufficiale. Di seguito la nota:

“Riecco i romanisti! Dopo due partite casalinghe con la capienza ridotta a 5.000 spettatori per l’emergenza Covid, Roma-Genoa segnerà il ritorno della capienza dell’Olimpico al 50%. I biglietti saranno in vendita dalle ore 16 di lunedì 31 gennaio.

Ecco cosa dobbiamo sapere sulla sfida, in calendario sabato 5 febbraio alle ore 15.

CAMBIO POSTO ABBONATI 2021/2022

A partire dalle ore 16 di lunedì 31 gennaio, e fino alle ore 16 del 1° febbraio, I titolari di abbonamento dei settori Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud, già soggetti allo spostamento nella gara Roma-Juventus, potranno:

Spostarsi gratuitamente nel settore di Curva Nord o Distinti Nord Est.

In alternativa, sarà possibile acquistare ad un prezzo dedicato un titolo d’accesso in altri settori dello stadio (Tribuna Tevere 10€, Tribuna Monte Mario 20€).

Qualora il titolare di abbonamento decidesse di non procedere a tale scelta, verrà comunque assegnato in automatico dal club un posto nei settori di Curva Nord o Distinti Nord Est.

In totale trasparenza desideriamo ricordare che, per stabilire gli abbonamenti che purtroppo abbiamo dovuto spostare, è stato usato il criterio temporale di acquisto. Dunque, abbiamo deciso di spostare tutti gli abbonamenti acquistati dopo il raggiungimento della soglia del 50% di capienza.

COME EFFETTUARE IL CAMBIO POSTO

Per esercitare il tuo diritto, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR dell’abbonamento e la data di nascita.

Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per singola transazione. Riceverai un PDF con il quale ti dovrai recare allo stadio.

Per accedere allo stadio non sarà più valida l’app “Il mio posto”. Dovrai recarti necessariamente con il nuovo titolo d’accesso.

Dovrai recarti necessariamente con il nuovo titolo d’accesso. La procedura sopra descritta verrà applicata per tutte le partite con il 50% di capienza. Sarà nostra cura informarti della finestra temporale di scelta per ogni singolo match. Con il ritorno al 75% il tuo posto tornerà ad essere quello indicato all’interno dell’app “Il mio posto” e manterrai intatto il tuo diritto di prelazione per le prossime stagioni.

VENDITA LIBERA

Contemporaneamente alla fase di cambio posto dedicata agli abbonati, sarà possibile sui settori disponibili procedere all’acquisto dei biglietti. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione.

Alcuni settori potrebbero essere inizialmente non disponibili per l’acquisto”.

Fonte: AsRoma.com