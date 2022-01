Milan-Roma, le FORMAZIONI UFFICIALI: torna Pellegrini, fuori Cristante

Torna la Serie A dopo la sosta natalizia. E torna in un periodo ricco di incertezze, per via della nuova ondata di Covid che sta attaccando anche molti calciatori del nostro campionato.

La Roma debutta nel 2022 sul campo del Milan. Uno scontro diretto per la zona alta della classifica; José Mourinho si affiderà alla formazione quasi titolarissima per espugnare San Siro. Molte invece le assenze per Stefano Pioli.

I giallorossi ritrovano dal 1′ minuto capitan Lorenzo Pellegrini, dopo l’infortunio di fine 2021. In panchina a sorpresa resta Cristante, nelle turnazioni del centrocampo.

Le formazioni ufficiali del match:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Saelemaekers; Giroud. All: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All: Mourinho.