Coronavirus: un nuovo positivo nella Roma

Dopo la notizia di ieri di un giocatore positivo nella rosa della Roma, questa mattina arriva un nuovo caso di contagio da Covid-19. Lo fa sapere il club giallorosso che, come avvenuto con gli ultimi casi, non rivela il nome del calciatore in questione. Questa la nota pubblicata dalla Roma sul proprio sito ufficiale:

“L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”. Nella nota non viene specificato, come avvenuto nei casi avvenuti in passato, se il giocatore fosse vaccinato o meno.

Fonte: Asroma.com

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE