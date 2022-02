Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi su Guedes. Carles Perez può rientrare nella trattativa

Il nome di Gonçalo Guedes è tornato in auge nelle ultime ore di mercato della Roma, legato al possibile passaggio di Diawara al Valencia. L’attaccante esterno del club spagnolo, gestito dalla Gestifute che fa capo a Mendes, ha però il contratto in scadenza nel 2024 e non nel 2023 come si era scritto da qualche parte in Italia. E’ quanto precisa il giornalista spagnolo sul suo profilo Twitter, aggiungendo che dunque le pressioni della Roma per giugno non possono essere così forti, anche inserendo nell’affare Carles Perez.

Confermato l’interesse della Roma per Guedes, comunque, che sarà molto probabilmente il sacrificato dal Valencia in estate per tentare di tenere i conti in equilibrio. Ma per averlo immediatamente gli spagnoli non accetteranno offerte inferiori ai 40 milioni.