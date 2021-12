Mourinho a colloquio con i Friedkin: la Roma cerca la svolta

Mourinho è sempre sul ponte di comando. I Friedkin avevano messo in preventivo una stagione di transizione e confermano la fiducia all’allenatore, che ad aprile scorso, ai tempi del primo colloquio, hanno convinto ad accettare la Roma. Il presidente è dispiaciuto per gli ultimi risultati, ma è convinto che i molti giovani in squadra possano migliorare nel corso della stagione. Ieri ha avuto un colloquio con l’allenatore, entrambi lavorano per cercare di migliorare la situazione. […]

I Friedkin avevano messo nel conto di dover affrontare qualche difficoltà nel primo anno della gestione Mourinho. Sanno che occorre un lavoro di programmazione, non c’è disorientamento a Trigoria, l’allenatore non è in discussione. Per il portoghese ci sono sempre voci di interessamenti di club inglesi, ma non è il tipo che si arrende e poi ci sono tre anni di contratto da sette milioni a stagione da tenere sempre in considerazione.

Fonte: Corriere dello Sport

